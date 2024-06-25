Гладков сообщил о 15 пострадавших в Белгородской области за сутки
За прошедшие сутки 15 жителей Белгородской области получили ранения после атак со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Всего за последние сутки 15 человек — мирных жителей — ранены. Трое находятся в тяжелом состоянии в реанимации», — рассказал Гладков в видеообращении в телеграм-канале. Он отметил, что в случае необходимости пострадавших отправят в Москву, но пока все для их лечения в области есть.
За прошедшую ночь с 24 на 25 июня пострадали четыре человека, добавил глава региона.
Белгородская область за ночь подверглась нескольким атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Сначала Белгород и Белгородский район были атакованы беспилотниками. Пострадали одна мирная жительница. Были повреждены четыре многоквартирных дома, один частный дом, два коммерческих объекта.
Потом на подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей. Был ранен мужчина. Шебекино тоже подвергся обстрелу, в результате чего там полностью сгорело административное здание одного из предприятий.
Ближе к утру Яковлевский городской округ был атакован шестью беспилотниками. В городе Строитель, который относится к этому округу, пострадали два человека.
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