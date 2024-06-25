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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о 15 пострадавших в Белгородской области за сутки

Губернатор Гладков: за сутки в Белгородской области получили ранения 15 человек
Сюжет
Военная операция на Украине

За прошедшие сутки 15 жителей Белгородской области получили ранения после атак со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Всего за последние сутки 15 человек — мирных жителей — ранены. Трое находятся в тяжелом состоянии в реанимации», — рассказал Гладков в видеообращении в телеграм-канале. Он отметил, что в случае необходимости пострадавших отправят в Москву, но пока все для их лечения в области есть.

За прошедшую ночь с 24 на 25 июня пострадали четыре человека, добавил глава региона.

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Белгородская область за ночь подверглась нескольким атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Сначала Белгород и Белгородский район были атакованы беспилотниками. Пострадали одна мирная жительница. Были повреждены четыре многоквартирных дома, один частный дом, два коммерческих объекта.

Потом на подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей. Был ранен мужчина. Шебекино тоже подвергся обстрелу, в результате чего там полностью сгорело административное здание одного из предприятий.

Ближе к утру Яковлевский городской округ был атакован шестью беспилотниками. В городе Строитель, который относится к этому округу, пострадали два человека.

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Вячеслав Гладков Белгородская область пострадавшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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