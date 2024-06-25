Мэр Белгорода показал последствия ночной атаки беспилотников

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В Белгороде ликвидируют последствия ночной массированной атаки беспилотников, сообщил мэр города Валентин Демидов.

«Главный удар вновь пришелся по густонаселенному спальному району. В основном повреждено остекление балконов. Наибольшие последствия получил новый 18-этажный многоквартирный дом», — рассказал Демидов.

По его словам, в другой многоэтажке, где дроны повредили газопровод, аварийная бригада уже завершает работу. Ночью пришлось отключить 20 квартир от системы, сейчас газоснабжение восстановили.

Демидов уточнил, что по всем адресам работают закрепленные строительные бригады, в первую очередь они разбирают поврежденные конструкции и закрывают тепловой контур. На местах происшествий работают 11 специалистов городских управ, они вместе с собственниками жилья описывают последствия атаки.

Белгородская область в ночь на 25 июня подверглась нескольким атакам со стороны вооруженных сил Украины. Сначала Белгород и Белгородский район были атакованы беспилотниками, пострадала одна мирная жительница. Были повреждены четыре многоквартирных дома, один частный дом, два коммерческих объекта.

Затем на подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей, мужчина получил ранения. Город Шебекино также подвергся обстрелу, в результате чего там полностью сгорело административное здание одного из предприятий.

Всего, по словам Гладкова, в результате атак со стороны Украины за прошедшие сутки ранения получили 15 жителей Белгородской области. Одну женщину обнаружили погибшей после того, как снаряд во время ночной атаки попал в ее дом.