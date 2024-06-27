В Харькове прогремел взрыв
Взрыв произошел в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.
О взрыве также заявил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. По его информации, в Киевском районе областного центра зафиксировали удар. О пострадавших данных нет.
Взрывы в городе фиксировали и накануне, 26 июня.
В области действует сигнал о воздушной тревоге. Предупреждение также объявили в Никопольском районе в Днепропетровской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В мае российская армия взяла под контроль более десяти населенных пунктов в регионе. На фоне продвижения войск в Харькове неоднократно звучали взрывы. Власти региона сообщали о гибели граждан и повреждении инфраструктурных объектов. В области начались перебои с электричеством и водоснабжением. В приграничных районах области объявляли эвакуацию, отсюда вывезли более 10 тыс. человек.
При этом президент России Владимир Путин в ходе поездки в Китай говорил, что на данный момент планов взять Харьков нет. В Кремле заявили, что Россия продолжит работу по созданию буферной зоны в Харьковской области Украины, пока граничащая с ней Белгородская область не будет в безопасности.
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