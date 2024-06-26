В Херсоне и Харькове прогремели взрывы

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В подконтрольном Украине городе Херсоне слышны взрывы, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Роман Мрочко в своем телеграм-канале.

Местным жителям рекомендовали спрятаться в безопасном месте. Ранее Мрочко сообщил о двух пострадавших. Последний раз о взрывах глава города заявлял 17 июня.

Серия взрывов также прогремела в Харькове, сообщили корреспонденты издания «Суспiльне». В Харьковской области и украинской части Херсонской области действует предупреждение о воздушной тревоге.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В ноябре того же года российские войска отошли из Херсона на левый берег Днепра. Украина контролирует правый берег.

В последние месяцы в Харькове и области неоднократно звучали взрывы, власти объявляли о повреждении инфраструктурных объектов. В мае российская армия взяла под контроль более десяти населенных пунктов в регионе. Из приграничных районов области вывезли более 10 тыс. человек, в конце месяца эвакуацию объявили на золочевском направлении под Харьковом. При этом президент России Владимир Путин в ходе поездки в Китай говорил, что на данный момент планов взять Харьков нет.