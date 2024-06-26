Власти Харькова сообщили о взрывах в городе

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В Харькове в среду были слышны звуки взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

Об ударах по городу и Харьковскому району написал также глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Кроме того, о серии взрывов сообщило издание «Суспiльне» со ссылкой на своих корреспондентов.

Накануне в Харькове также произошла серия взрывов, в регионе объявляли воздушную тревогу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.