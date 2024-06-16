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Военная операция на Украине ,  
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Кремль сообщил, сколько будет длиться создание буферной зоны у Харькова

Песков: бои в Харьковской области закончатся после создания буферной зоны
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Россия продолжит работу по созданию буферной зоны в Харьковской области Украины, пока граничащая с ней Белгородская область не будет в безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Журналист спросил у него, что Россия будет делать с Харьковской областью на фоне предложения президента Владимира Путина к украинским властям о выводе войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«По Харьковской области идет работа по созданию буферной, санитарной зоны. Эта работа продолжается, и, разумеется, пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, эта работа не прекратится», — ответил Песков.

Главком ВСУ рассказал о сложной ситуации на фронте в Харьковской области
Политика
Фото:Инна Вареница / Reuters

14 июня президент России назвал условия для прекращения огня и начала переговоров с Киевом. Одно из этих условий — полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей «в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину».

При этом в мае российские войска начали наступление еще и на харьковском направлении. Путин объяснил бои в Харьковской области созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российской территории. Планы по взятию Харькова он отверг.

В начале июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной ситуацию на харьковском направлении. Российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов в регионе. Так, 11 июня Минобороны России отчиталось о взятии села Тимковка в Купянском районе Харьковской области.

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Теги
Дмитрий Песков Харьковская область буферная зона Украина

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