МИД назвал решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в иске Украины по Крыму является юридически ничтожным для Москвы, Россия законодательно не признает его и не будет исполнять, заявил «РИА Новости» директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИДа Григорий Лукьянцев.

Большая палата ЕСПЧ признала Россию виновной в нарушении ряда статей. По мнению суда, с февраля 2014 года в Крыму зафиксированы случаи пыток, избиений, произвольных арестов и обысков, «насильственных исчезновений» и других нарушений прав человека. Судьи предложили Украине и России предоставить в течение года свои замечания по этому делу.

Европейский суд по правам человека счел доказанными факты жестокого обращения с этническими украинцами и крымскими татарами, а также с журналистами. Кроме того, по мнению судей, преследованиям подверглись религиозные служители, не относящиеся к Русской православной церкви, например, украинские священники и имамы.

«Решения, принятые ЕСПЧ после выхода Российской Федерации, для нас являются ничтожными <...> Конечно, не [будем] признавать. У нас есть федеральный закон, который говорит о том, какие решения мы признаем, какие — нет», — отметил Лукьянцев в беседе с агентством на полях Петербургского международного юридического форума. Дипломат напомнил, что Россия вышла из Совета Европы в 2022 году, что подразумевает и выход из-под юрисдикции ЕСПЧ.

Президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет России не исполнять решения ЕСПЧ, принятые с 15 марта 2022 года, а в 2023 году подписал закон о денонсации Россией европейской Конвенции о защите национальных меньшинств. Эта конвенция Совета Европы предусматривает запрет на любую дискриминацию нацменьшинств, их ассимиляцию против воли и право на свободное использование родного языка.