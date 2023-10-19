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Путин денонсировал европейскую Конвенцию о защите национальных меньшинств

Путин подписал закон о денонсации Конвенции о защите национальных меньшинств
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией европейской Конвенции о защите национальных меньшинств, документ опубликован на портале правовых актов.

«Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — говорится в законе.

Эта конвенция Совета Европы предусматривает запрет на любую дискриминацию нацменьшинств, их ассимиляцию против воли и право на свободное использование родного языка.

Путин предложил выйти из конвенции 29 сентября. По словам президента, прекращение участия в этом международном договоре «позволит избежать дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств».

10 октября депутаты Госдумы на пленарном заседании денонсировали европейский документ.

Россия была членом Совета Европы с 28 февраля 1996 года. Она покинула организацию весной 2022 года, после начала военной операции на Украине. Москва решила денонсировать целый ряд договоров, включая Европейскую конвенцию по правам человека, и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.

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В сентябре 2022 года Россия вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). 14 февраля 2023 года Путин заявил, что некоторые решения ЕСПЧ стали носить «откровенно политизированный характер».

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