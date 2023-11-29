ЕСПЧ обязал Россию выплатить Pussy Riot более €24 тыс. компенсации

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе участниц группы Pussy Riot на запрет регистрации НКО решил взыскать с России более €24 тыс. компенсации. Россия вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в сентябре 2022 года.

Из материалов дела следует, что в суд обратились две участницы группы — Надежда Толоконникова и Мария Алехина (обе внесены в реестр иностранных агентов), а также Владимир Рубашной — экс-сотрудник ФСИН России. Им трижды отказали в регистрации правозащитной организации «Зона закона».

Первые две заявки отклонили в январе и апреле 2014 года из-за «отсутствия пробела между двумя словами в анкете». Третью заявку в мае 2014 года не приняли из-за неподходящего названия — в нем «не был отражен характер деятельности организации». Они хотели обжаловать решение, но их иск отклонили.

«Суд постановил, что отсутствовали достаточно подробные инструкции и формальные требования для регистрации НКО и заполнения соответствующих форм. Таким образом, суд пришел к выводу, что указанные неточности в документах не дают основания для отказа в регистрации», — говорится на сайте суда. Россию обязали выплатить по €7,5 тыс. каждому из заявителей в качестве моральной компенсации и еще €1920 в качестве судебных издержек, следует из решения.

В 2012 году пять участниц Pussy Riot устроили «панк-молебен» с песней «Богородица, Путина прогони» в храме Христа Спасителя в Москве. Девушек арестовали и позднее приговорили к двум годам колонии. Алехина и Толоконникова вышли на свободу в декабре 2013 года.