ЕСПЧ обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму

Украинцы и крымские татары, а также священники и журналисты пострадали от нарушения прав человека в Крыму, согласился ЕСПЧ с доводами Украины. Москва не признает юрисдикцию суда и обвиняет его в политизированности

Здание Европейского суда по правам человека (Фото: Vincent Kessler / File Photo / Reuters)

С февраля 2014 года в Крыму зафиксированы случаи пыток, избиений, произвольных арестов и обысков, «насильственных исчезновений» и других нарушений прав человека, ответственность за которые несет Россия, единогласно постановил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ. Документ опубликован на сайте суда.

ЕСПЧ счел доказанными факты жестокого обращения с этническими украинцами и крымскими татарами, а также с журналистами. Кроме того, по мнению судей, преследованиям подверглись религиозные служители, не относящиеся к РПЦ — например, украинские священники и имамы; нероссийские СМИ столкнулись с давлением — были закрыты украинские и крымскотатарские телеканалы; собрания и иные способы выражения поддержки Украины оказались запрещены.

Судьи предложили Украине и России предоставить в течение года свои замечания по этому делу.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД.

Разбирательство было инициировано на основании двух жалоб, поданных Украиной. Суд постановил, что имеет право рассматривать дело, поскольку жалобы подана на события, произошедшие до сентября 2022 года, когда Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, и заранее отклонил возможное возражение ответчика на этот счет.

Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) вскоре после того, как покинула Совета Европы, в котором состояла с 1996 года и благодаря чему россияне имели право обращаться в ЕСПЧ. Президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет России не исполнять решения ЕСПЧ, принятые с 15 марта 2022 года, а в 2023-м подписал закон о денонсации Россией европейской Конвенции о защите национальных меньшинств. Эта конвенция Совета Европы предусматривает запрет на любую дискриминацию нацменьшинств, их ассимиляцию против воли и право на свободное использование родного языка.

«Отдельные вердикты этого суда стали носить откровенно политизированный характер», — объяснял свое решение Путин. Как рассказал президент, «предвзятость, пристрастность, чем бы они ни оправдывались, для судебной власти в любом случае абсолютно неприемлемы».

Россия летом 2021 года выдвинула против Украины обвинения в нарушении прав человека. Российская сторона утверждала, что Украина виновна в гибели жителей Донбасса, похищениях, запрете обучения на русском языке, убийствах журналистов, гонениях на оппозицию, перекрытии поставок воды в Крым, а также причастности к катастрофе малайзийского Boeing в 2014 году.

Дело было закрыто. Как пояснил ЕСПЧ, в апреле 2022 года российская сторона в подтверждение своих доводов передала 2 тыс. документов на русском языке. Суд попросил перевод, но Россия не ответила, в ноябре ЕСПЧ поинтересовался, будет ли Москва дальше настаивать на рассмотрении этого дела, но ответа не последовало. Россия к этому моменту уже вышла из под юрисдикции СПЧ.