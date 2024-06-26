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Суд оштрафовал протодиакона Кураева за нарушение деятельности иноагента

Суд в Москве оштрафовал Кураева и Пономарева за нарушение деятельности иноагента
Андрей Кураев (признан иноагентом)
Андрей Кураев (признан иноагентом) (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Таганский районный суд Москвы оштрафовал лишенного сана протодиакона Андрея Кураева (признан иноагентом) за невыполнение требований к деятельности иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба объединенной пресс-службы судов в телеграм-канале.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в сумме 30 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Кураева привлекли по ч. 4 ст. 19.34 КоАП — нарушение порядка деятельности иностранного агента.

По аналогичной статье Таганский суд оштрафовал и правозащитника Льва Пономарева (признан иноагентом). Общественному деятелю также выписали штраф в размере 30 тыс. руб.

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Андрей Кураев

Патриарх Кирилл лишил сана известного своим несогласием с позицией РПЦ Кураева в апреле 2023 года. Священник заявил, что у них с патриархом не личностный, а «богословский» конфликт. Осенью 2023 года он уехал из России, позднее Минюст внес его в перечень иноагентов. В обосновании этого говорилось, что протодиакон выступал против военной операции на Украине, распространял «фейки» о действиях российских госорганов, создавал и распространял материалы иноагентов и так далее.

Правозащитника Льва Пономарева Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов в 2020 году. Его также задерживали в Москве «за призывы к незаконным акциям» после начала военной спецоперации России на Украине. В апреле 2022 года Пономарев уехал из России.

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Теги
иноагент Андрей Кураев Лев Пономарев суд штраф
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