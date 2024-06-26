Девочку, погибшую при ударе по Севастополю, похоронили на «Алее славы»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе на «Алее славы» похоронили двухлетнюю Лизу Кирнос, которая погибла при ударе по городу 23 июня, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Сегодня в Севастополе мы простились с двухлетней малышкой Лизой Кирнос, убитой американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью на пляже в воскресенье», — написал он.

Губернатор добавил, что девочку похоронили на «Аллее славы» на кладбище Кальфа, где находятся могилы участников спецоперации.

Севастополь попал под удар 23 июня около полудня. Минобороны тогда сообщило, что ВСУ атаковали город пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых сбили, а одна взорвалась в воздухе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке на город.

В Севастополе 24 июня был объявлен днем траура.