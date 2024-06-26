Девочку, погибшую при ударе по Севастополю, похоронили на «Алее славы»
В Севастополе на «Алее славы» похоронили двухлетнюю Лизу Кирнос, которая погибла при ударе по городу 23 июня, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.
«Сегодня в Севастополе мы простились с двухлетней малышкой Лизой Кирнос, убитой американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью на пляже в воскресенье», — написал он.
Губернатор добавил, что девочку похоронили на «Аллее славы» на кладбище Кальфа, где находятся могилы участников спецоперации.
Севастополь попал под удар 23 июня около полудня. Минобороны тогда сообщило, что ВСУ атаковали город пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых сбили, а одна взорвалась в воздухе.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке на город.
В Севастополе 24 июня был объявлен днем траура.
МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС
Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова
СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных
В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео
В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку
Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников
Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности
Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли
Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц
Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью
Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам
Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС
Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024