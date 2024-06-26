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Военная операция на Украине ,  
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Девочку, погибшую при ударе по Севастополю, похоронили на «Алее славы»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе на «Алее славы» похоронили двухлетнюю Лизу Кирнос, которая погибла при ударе по городу 23 июня, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Сегодня в Севастополе мы простились с двухлетней малышкой Лизой Кирнос, убитой американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью на пляже в воскресенье», — написал он.

Губернатор добавил, что девочку похоронили на «Аллее славы» на кладбище Кальфа, где находятся могилы участников спецоперации.

Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Севастополя
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Севастополь попал под удар 23 июня около полудня. Минобороны тогда сообщило, что ВСУ атаковали город пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых сбили, а одна взорвалась в воздухе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке на город.

В Севастополе 24 июня был объявлен днем траура.

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Аллея славы Севастополь погибшие Михаил Развожаев
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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