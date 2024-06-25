В Севастополе рассказали о госпитализированных после обстрела
Пятьдесят пациентов, включая 12 детей, пострадавших при обстреле города 23 июня, остаются в больницах Севастополя, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Севастополя.
«На 10:00 в больницах города остаются 50 пациентов, в том числе детей 12, в тяжелом состоянии один пациент», — рассказали там.
Накануне в Москву доставили 22 раненых, среди них 12 детей. Четыре ребенка находятся в тяжелом состоянии, уточнила ранее Российская детская клиническая больница.
Севастополь попал под ракетный обстрел днем 23 июня. Жертвами атаки стали четыре человека, включая двоих детей, более 150 получили ранения. Следственный комитет завел дело о теракте — ст. 205 Уголовного кодекса.
В ООН после удара заявили, что при ведении боевых действий нельзя допускать гибели мирных жителей. Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на город.
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