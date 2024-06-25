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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе рассказали о госпитализированных после обстрела

В Севастополе 50 пострадавших от обстрела ВСУ остаются в больницах
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Пятьдесят пациентов, включая 12 детей, пострадавших при обстреле города 23 июня, остаются в больницах Севастополя, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Севастополя.

«На 10:00 в больницах города остаются 50 пациентов, в том числе детей 12, в тяжелом состоянии один пациент», — рассказали там.

Накануне в Москву доставили 22 раненых, среди них 12 детей. Четыре ребенка находятся в тяжелом состоянии, уточнила ранее Российская детская клиническая больница.

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Севастополь попал под ракетный обстрел днем 23 июня. Жертвами атаки стали четыре человека, включая двоих детей, более 150 получили ранения. Следственный комитет завел дело о теракте — ст. 205 Уголовного кодекса.

В ООН после удара заявили, что при ведении боевых действий нельзя допускать гибели мирных жителей. Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на город.

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Теги
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