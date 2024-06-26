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Военная операция на Украине ,  
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Зорькин назвал информационным шумом ордер МУС на арест Шойгу

Глава КС России назвал информационным шумом ордер МУС на арест Шойгу
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Выдача ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест секретаря Совета безопасности, экс-министра обороны России Сергея Шойгу и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова не имеет правовых оснований, заявил председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин.

По его словам, обсуждение возможности исполнения решений межгосударственных органов и судов можно лишь если они имеют «хоть какое-то правдоподобие правового основания». Поэтому, например, акты Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест ряда российских должностных лиц как явно не имеющие такого основания являются, скорее, «информационным шумом» и в оценке на основе судебного суверенитета даже не нуждаются», — заявил Зорькин в докладе, который цитирует ТАСС.

МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Политика
Сергей Шойгу и Валерий Герасимов

Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест Шойгу и Герасимова 25 июня. Оба ордера выданы «в контексте ситуации на Украине», пояснили в палате.

В марте 2023 года МУС выдал ордеры на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кремль также назвал это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС.

Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении судей, которые выдали ордера на арест, а также против главного прокурора МУС Карима Хана.

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Теги
Валерий Зорькин Конституционный суд Международный уголовный суд ордер на арест Сергей Шойгу Валерий Герасимов
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