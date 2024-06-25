Совбез назвал ордер МУС на арест Шойгу ничтожным «сотрясанием воздуха»

Сергей Шойгу (Фото: Global Look Press)

Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест секретаря Совета безопасности, экс-министра обороны России Сергея Шойгу ничтожно. Об этом заявили в пресс-службе аппарата Совбеза, передает ТАСС.

«Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда в отношении секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу ничтожно. Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и [решение] принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны», — заявили в Совбезе.

Палата предварительного производства МУС выдала ордер на арест Шойгу 25 июня. Аналогичное решение вынесли в отношении начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Оба ордера выданы «в контексте ситуации на Украине», пояснили в палате.

В марте 2023 года МУС выдал ордеры на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кремль также назвал это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС. «Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — сказала тогда представитель российского МИДа Мария Захарова.

Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении судей, которые выдали ордера на арест, а также против главного прокурора МУС Карима Хана.