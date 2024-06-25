Совбез назвал ордер МУС на арест Шойгу ничтожным «сотрясанием воздуха»
Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест секретаря Совета безопасности, экс-министра обороны России Сергея Шойгу ничтожно. Об этом заявили в пресс-службе аппарата Совбеза, передает ТАСС.
«Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда в отношении секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу ничтожно. Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и [решение] принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны», — заявили в Совбезе.
Палата предварительного производства МУС выдала ордер на арест Шойгу 25 июня. Аналогичное решение вынесли в отношении начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Оба ордера выданы «в контексте ситуации на Украине», пояснили в палате.
В марте 2023 года МУС выдал ордеры на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кремль также назвал это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС. «Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — сказала тогда представитель российского МИДа Мария Захарова.
Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении судей, которые выдали ордера на арест, а также против главного прокурора МУС Карима Хана.
МУС не входит в структуру ООН, его основополагающий документ — Римский статут 1998 года. Россия принимала участие в разработке документа и подписала его в 2000-м, статут начал действовать спустя три года. Однако в 2016 году российские власти отказались участвовать в договоре. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.
Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала его. При этом Киев в 2015 году признал юрисдикцию МУС «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии России». Всего статут ратифицировали 123 страны; в их число не входят, в частности, Китай, Турция, Индия и США. Вашингтон участвовал в обсуждениях, которые привели к созданию суда, однако в 1998 году не поддержал Римский статут.
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