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Военная операция на Украине ,  
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Совбез назвал ордер МУС на арест Шойгу ничтожным «сотрясанием воздуха»

Совет безопасности России: решение МУС выдать ордер на арест Шойгу ничтожно
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Global Look Press)

Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест секретаря Совета безопасности, экс-министра обороны России Сергея Шойгу ничтожно. Об этом заявили в пресс-службе аппарата Совбеза, передает ТАСС.

«Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда в отношении секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу ничтожно. Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и [решение] принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны», — заявили в Совбезе.

Палата предварительного производства МУС выдала ордер на арест Шойгу 25 июня. Аналогичное решение вынесли в отношении начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Оба ордера выданы «в контексте ситуации на Украине», пояснили в палате.

МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Политика
Сергей Шойгу и Валерий Герасимов

В марте 2023 года МУС выдал ордеры на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кремль также назвал это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС. «Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — сказала тогда представитель российского МИДа Мария Захарова.

Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении судей, которые выдали ордера на арест, а также против главного прокурора МУС Карима Хана.

МУС не входит в структуру ООН, его основополагающий документ — Римский статут 1998 года. Россия принимала участие в разработке документа и подписала его в 2000-м, статут начал действовать спустя три года. Однако в 2016 году российские власти отказались участвовать в договоре. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.

Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала его. При этом Киев в 2015 году признал юрисдикцию МУС «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии России». Всего статут ратифицировали 123 страны; в их число не входят, в частности, Китай, Турция, Индия и США. Вашингтон участвовал в обсуждениях, которые привели к созданию суда, однако в 1998 году не поддержал Римский статут.

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Персоны
Совет Безопасности Сергей Шойгу ордер на арест Международный уголовный суд Валерий Герасимов
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Валерий Герасимов фото

Валерий Герасимов

Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
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