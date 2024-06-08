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Военная операция на Украине ,  
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Медведев ответил потребовавшим от МУС ордера на его арест правозащитникам

Медведев назвал пособником террористов попросившую у МУС ордер на его арест НКО
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Неправительственные организации, подобные Международной федерации прав человека (FIDH), являются пособниками террористов, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в соцсети X (ранее Twitter).

Накануне FIDH, которую спонсируют фонд Open Society Foundation (признан в России «нежелательной организацией») миллиардера Джорджа Сороса, Еврокомиссия и министерства иностранных дел некоторых западных стран, обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой выдать ордер на арест Медведева.

«Как приятно получить признание эффективности наших совместных усилий против неонацистского режима в Киеве! Оно пришло от таких ублюдочных организаций, как НПО, принадлежащие отвратительному старому чудаку Соросу, который обратился в МУС из-за нашей скромной работы. Такие НПО и их хозяева — пособники террористов, которые только вчера убили более 20 наших мирных граждан», — написал Медведев.

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FIDH потребовала от МУС провести расследование деятельности Медведева и нескольких журналистов: телеведущего Владимира Соловьева, главреда RT Маргариты Симоньян, гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и радио- и телеведущего Сергея Мардана. Организация также требует выдать ордера на их арест.

По мнению членов FIDH, Медведев и журналисты «участвовали в распространении языка ненависти и создании соответствующего нарратива, унижающего украинское гражданское население, что облегчает и даже поощряет совершение военных преступлений».

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Дмитрий Медведев ордер на арест НКО Джордж Сорос терроризм МУС
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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