Медведев назвал пособником террористов попросившую у МУС ордер на его арест НКО

Медведев ответил потребовавшим от МУС ордера на его арест правозащитникам

Дмитрий Медведев (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Неправительственные организации, подобные Международной федерации прав человека (FIDH), являются пособниками террористов, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в соцсети X (ранее Twitter).

Накануне FIDH, которую спонсируют фонд Open Society Foundation (признан в России «нежелательной организацией») миллиардера Джорджа Сороса, Еврокомиссия и министерства иностранных дел некоторых западных стран, обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой выдать ордер на арест Медведева.

«Как приятно получить признание эффективности наших совместных усилий против неонацистского режима в Киеве! Оно пришло от таких ублюдочных организаций, как НПО, принадлежащие отвратительному старому чудаку Соросу, который обратился в МУС из-за нашей скромной работы. Такие НПО и их хозяева — пособники террористов, которые только вчера убили более 20 наших мирных граждан», — написал Медведев.

FIDH потребовала от МУС провести расследование деятельности Медведева и нескольких журналистов: телеведущего Владимира Соловьева, главреда RT Маргариты Симоньян, гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и радио- и телеведущего Сергея Мардана. Организация также требует выдать ордера на их арест.

По мнению членов FIDH, Медведев и журналисты «участвовали в распространении языка ненависти и создании соответствующего нарратива, унижающего украинское гражданское население, что облегчает и даже поощряет совершение военных преступлений».

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда.