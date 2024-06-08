Медведев ответил потребовавшим от МУС ордера на его арест правозащитникам
Неправительственные организации, подобные Международной федерации прав человека (FIDH), являются пособниками террористов, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в соцсети X (ранее Twitter).
Накануне FIDH, которую спонсируют фонд Open Society Foundation (признан в России «нежелательной организацией») миллиардера Джорджа Сороса, Еврокомиссия и министерства иностранных дел некоторых западных стран, обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой выдать ордер на арест Медведева.
«Как приятно получить признание эффективности наших совместных усилий против неонацистского режима в Киеве! Оно пришло от таких ублюдочных организаций, как НПО, принадлежащие отвратительному старому чудаку Соросу, который обратился в МУС из-за нашей скромной работы. Такие НПО и их хозяева — пособники террористов, которые только вчера убили более 20 наших мирных граждан», — написал Медведев.
FIDH потребовала от МУС провести расследование деятельности Медведева и нескольких журналистов: телеведущего Владимира Соловьева, главреда RT Маргариты Симоньян, гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и радио- и телеведущего Сергея Мардана. Организация также требует выдать ордера на их арест.
По мнению членов FIDH, Медведев и журналисты «участвовали в распространении языка ненависти и создании соответствующего нарратива, унижающего украинское гражданское население, что облегчает и даже поощряет совершение военных преступлений».
Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда.
Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео
Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных
Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми
Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам
Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика
Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений
Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото
Новые кадры из Луганска после удара ВСУ
Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива
Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает