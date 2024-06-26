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Война санкций ,  
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В Токио пообещали продолжить политику санкций против России

Ёсимаса Хаяси: Япония продолжит вводить жесткие санкции против России
Сюжет
Война санкций
Ёсимаса Хаяси
Ёсимаса Хаяси (Фото: Henry Nicholls / Getty Images)

Власти Японии намерены и в будущем вводить новые жесткие санкции против России, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсимаса Хаяси. Трансляция доступна на сайте японского правительства.

«Япония продолжит вводить жесткие санкции против России и оказывать значительную поддержку Украине», — сказал он.

Хаяси также подчеркнул, что японская сторона регулярно поддерживает контакты с американскими коллегами и продолжает следить за ситуацией на Украине.

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Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Япония начала вводить санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма. Впоследствии японские власти неоднократно ужесточали ограничения и вводили новые.

Так, в марте 2024 года Япония ввела новые экспортные санкции в отношении 36 российских организаций. Под ограничения, в частности, попали концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», Уралвагонзавод, а также «Атомфлот» и ОСК.

Москва считает антироссийские санкции незаконными и осуждает поставки оружия Украине. Россия ввела ответные санкции против японских граждан. Въезд в страну запретили членам нижней палаты парламента Японии Кисиде, Мацуно, главе МИДа Ёсимаса Хаяси, министру финансов Сюнъити Судзуки и другим политикам. Поставки оружия Украине не изменят хода спецоперации, неоднократно подчеркивали в Кремле.

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