В Токио пообещали продолжить политику санкций против России

Ёсимаса Хаяси (Фото: Henry Nicholls / Getty Images)

Власти Японии намерены и в будущем вводить новые жесткие санкции против России, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсимаса Хаяси. Трансляция доступна на сайте японского правительства.

«Япония продолжит вводить жесткие санкции против России и оказывать значительную поддержку Украине», — сказал он.

Хаяси также подчеркнул, что японская сторона регулярно поддерживает контакты с американскими коллегами и продолжает следить за ситуацией на Украине.

Япония начала вводить санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма. Впоследствии японские власти неоднократно ужесточали ограничения и вводили новые.

Так, в марте 2024 года Япония ввела новые экспортные санкции в отношении 36 российских организаций. Под ограничения, в частности, попали концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», Уралвагонзавод, а также «Атомфлот» и ОСК.

Москва считает антироссийские санкции незаконными и осуждает поставки оружия Украине. Россия ввела ответные санкции против японских граждан. Въезд в страну запретили членам нижней палаты парламента Японии Кисиде, Мацуно, главе МИДа Ёсимаса Хаяси, министру финансов Сюнъити Судзуки и другим политикам. Поставки оружия Украине не изменят хода спецоперации, неоднократно подчеркивали в Кремле.