Кадыров призвал силовиков усилить профилактику религиозного экстремизма
Правоохранителям и силовикам в Чечне после теракта в Дагестане рекомендовано усилить меры безопасности и работу по профилактике терроризма и религиозного экстремизма. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в телеграм-канале.
«Особый упор необходимо сделать на противодействие радикальной идеологии, исходящей из европейских стран», — написал он.
Кадыров также отметил, что «призвал каждого чеченца» быть особенно бдительным со своими ближайшими родственниками с целью «уберечь их от пагубного влияния террористической идеологии».
23 июня боевики напали на православные храмы и синагоги, а также на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. В результате атаки погиб 21 человек, в том числе 16 сотрудников МВД. Пострадали 46 человек — как гражданские лица, так и правоохранители.
Во время теракта был убит настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, пожилой священник Николай Котельников. В Махачкале погиб сторож Свято-Успенского кафедрального собора Михаил Вавилин.
Во время контртеррористической операции были убиты пятеро нападавших. По данным ТАСС и Baza, в нападениях участвовали сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Омарова — Осман и Адиль, а также племянники Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев. Самого чиновника задержали, исключили из «Единой России» и уволили.
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