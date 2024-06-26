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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Кадыров призвал силовиков усилить профилактику религиозного экстремизма

Кадыров призвал силовиков усилить профилактику религиозного экстремизма в Чечне
Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Правоохранителям и силовикам в Чечне после теракта в Дагестане рекомендовано усилить меры безопасности и работу по профилактике терроризма и религиозного экстремизма. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

«Особый упор необходимо сделать на противодействие радикальной идеологии, исходящей из европейских стран», — написал он.

Кадыров также отметил, что «призвал каждого чеченца» быть особенно бдительным со своими ближайшими родственниками с целью «уберечь их от пагубного влияния террористической идеологии».

23 июня боевики напали на православные храмы и синагоги, а также на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. В результате атаки погиб 21 человек, в том числе 16 сотрудников МВД. Пострадали 46 человек — как гражданские лица, так и правоохранители.

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Во время теракта был убит настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, пожилой священник Николай Котельников. В Махачкале погиб сторож Свято-Успенского кафедрального собора Михаил Вавилин.

Во время контртеррористической операции были убиты пятеро нападавших. По данным ТАСС и Baza, в нападениях участвовали сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Омарова — Осман и Адиль, а также племянники Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев. Самого чиновника задержали, исключили из «Единой России» и уволили.

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Рамзан Кадыров Чечня Дагестан терроризм
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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