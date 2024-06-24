Дочь убитого в Дербенте священника рассказала детали нападения боевиков

Боевики подожгли икону в православном храме в Дербенте, после чего убили настоятеля у него дома на глазах у семьи. При отражении атаки на Дагестан погибли свыше 15 полицейских, шестеро террористов убиты

Николай Котельников (Фото: Махачкалинская епархия РПЦ)

Нападение на храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте совершили два террориста — они забежали, подожгли центральную икону и начали вести хаотичный огонь. Об этом рассказала «Известиям» Ольга Лобова, дочь убитого при атаке священника Николая Котельникова.

«Начали беспорядочно стрелять, забежали в дом священника и выстрелом в голову его убили. Подожгли дом. Все видела моя мама. Я в это время с младшей дочкой была в магазине», — сказала женщина.

Котельникову было 66 лет.

Глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев ранее сказал, что «отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло». По словам Хадулаева, священнику было 66 лет, он «очень болел». Он также сообщил о гибели охранника церкви.

Котельников служил в храме более 40 лет, рассказал глава региона Сергей Меликов. По его словам, погибли более 15 полицейских и несколько гражданских

«Мы должны понимать, что война приходит и в наш дом. Мы это ощущали и раньше, но сегодня непосредственно столкнулись с этой войной», — добавил Меликов. Силовики займутся дальнейшими разыскными мероприятиями, чтобы выявить всех членов «спящих ячеек», которые «подготавливались из-за рубежа».

В Дагестане объявили трехдневный траур - 24, 25 и 26 июня.



