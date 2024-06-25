В Дагестане после теракта начнут проверки личных дел чиновников

Сергей Меликов (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

В Дагестане после нападения боевиков на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте тщательно проверят всех, кто занимает руководящие должности, и проведут ревизию их личных дел. Об этом на заседании народного собрания объявил глава республики Сергей Меликов.

Он напомнил, что среди нападавших были родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова (чиновника накануне уволили, а ранее его допросила ФСБ). «Как глава района мог руководить муниципалитетом, если не смог дать воспитания своим детям? Посмотрите состав участников этой группы. Все обеспеченные, все имеющие хорошие перспективы (в спорте, в бизнесе, на хороших должностях)», — сказал Меликов.

«Может, у нас есть еще главы районов, где орудуют спящие ячейки бандформирований?» — задался вопросом глава Дагестана.

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