В Дагестане после теракта начнут проверки личных дел чиновников
В Дагестане после нападения боевиков на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте тщательно проверят всех, кто занимает руководящие должности, и проведут ревизию их личных дел. Об этом на заседании народного собрания объявил глава республики Сергей Меликов.
Он напомнил, что среди нападавших были родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова (чиновника накануне уволили, а ранее его допросила ФСБ). «Как глава района мог руководить муниципалитетом, если не смог дать воспитания своим детям? Посмотрите состав участников этой группы. Все обеспеченные, все имеющие хорошие перспективы (в спорте, в бизнесе, на хороших должностях)», — сказал Меликов.
«Может, у нас есть еще главы районов, где орудуют спящие ячейки бандформирований?» — задался вопросом глава Дагестана.
Материал дополняется
Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео
Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву
Кто попал в новый санкционный список ЕС
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы
Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна
В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков
Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности
Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения
Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы
Названа причина резкого падения курса юаня