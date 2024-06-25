 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
0 

В Дагестане после теракта начнут проверки личных дел чиновников

Меликов: в Дагестане после теракта начнут проверки личных дел чиновников
Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Сергей Меликов
Сергей Меликов (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

В Дагестане после нападения боевиков на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте тщательно проверят всех, кто занимает руководящие должности, и проведут ревизию их личных дел. Об этом на заседании народного собрания объявил глава республики Сергей Меликов.

Он напомнил, что среди нападавших были родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова (чиновника накануне уволили, а ранее его допросила ФСБ). «Как глава района мог руководить муниципалитетом, если не смог дать воспитания своим детям? Посмотрите состав участников этой группы. Все обеспеченные, все имеющие хорошие перспективы (в спорте, в бизнесе, на хороших должностях)», — сказал Меликов.

«Может, у нас есть еще главы районов, где орудуют спящие ячейки бандформирований?» — задался вопросом глава Дагестана.

Материал дополняется

Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео

Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву

Кто попал в новый санкционный список ЕС

Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы

Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна

В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков

Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности

Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения

Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы

Названа причина резкого падения курса юаня

Теги
Дагестан Сергей Меликов Дербент Махачкала боевики
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 94,08 (-0,18) Инвестиции, 24 июн, 17:49 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 87,37 (-0,59) Инвестиции, 24 июн, 17:49
В Дагестане после теракта начнут проверки личных дел чиновников Политика, 11:00
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц Инвестиции, 11:00
В Академии РФС раскрыли сильные и слабые стороны Украины на Евро Спорт, 10:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:48
Синегубов сообщил о взрывах в Харькове Политика, 10:44
Ресурсы, компетенции: как сегодня развивается приборостроительная отрасль РБК+, 10:44
Как россиянин стал соавтором чемпионского гола в НХЛ Спорт, 10:43
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Кремль оценил мирный план советников Трампа Политика, 10:41
Сертификат на протез: как меняется господдержка людей с инвалидностью Отрасли, 10:40
Советники Трампа раскрыли детали мирного плана по Украине Политика, 10:32
Как ИИ угрожает приложениям для изучения иностранных языков и репетиторам Pro, 10:27
Жители регионов обогнали москвичей по интересу к столичным новостройкам Недвижимость, 10:24
Новостройка с собственным пляжем: жилой район City Bay РБК и City Bay, 10:16
Число погибших при теракте в Дагестане полицейских выросло до 16 Политика, 10:15