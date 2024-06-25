Депутат Гусев призвал закрыть пляжи у военных объектов в Севастополе и на Кубани

В Думе призвали закрыть часть пляжей в Севастополе и Краснодарском крае

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») призвал власти Севастополя и Краснодарского края закрыть пляжи и другие места скопления людей, расположенные неподалеку от стратегических и военных объектов. С соответствующим предложением он обратился к губернаторам регионов — Михаилу Развожаеву и Вениамину Кондратьеву, передает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

«Считаю необходимым закрыть для массового посещения людей все пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места скопления людей в непосредственной близости от всех стратегических и военных объектов», — написал депутат.

Хотя подобная мера принесет неудобства гражданам и приведет к убыткам коммерческих предприятий, особенно в летний сезон, она позволит обеспечить безопасность людей в случае атак на стратегические объекты, считает Гусев.

Днем 23 июня Севастополь обстреляли пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре снаряда удалось сбить, одна ракета взорвалась в воздухе. Обломки упали в том числе на городские пляжи. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, более 150 человек пострадали.

Следственный комитет после случившегося завел уголовное дело о теракте (ст. 205 Уголовного кодекса). Минобороны России возложило ответственность на США, поскольку, по данным ведомства, именно американские специалисты вводят все полетные задания ATACMS. В Пентагоне ответили, что Украина сама выбирает военные цели, но подчеркнули, что американские власти не хотят гибели гражданского населения.

Севастопольские пляжи Любимовка и Учкуевка, куда упали обломки ракет, закрыли до вечера 25 июня. Там работают взрывотехники, представители Следственного комитета и других силовых ведомств. Власти предупредили жителей города, что на Учкуевке и в окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы.