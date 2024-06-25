В Думе призвали закрыть часть пляжей в Севастополе и Краснодарском крае
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») призвал власти Севастополя и Краснодарского края закрыть пляжи и другие места скопления людей, расположенные неподалеку от стратегических и военных объектов. С соответствующим предложением он обратился к губернаторам регионов — Михаилу Развожаеву и Вениамину Кондратьеву, передает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
«Считаю необходимым закрыть для массового посещения людей все пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места скопления людей в непосредственной близости от всех стратегических и военных объектов», — написал депутат.
Хотя подобная мера принесет неудобства гражданам и приведет к убыткам коммерческих предприятий, особенно в летний сезон, она позволит обеспечить безопасность людей в случае атак на стратегические объекты, считает Гусев.
Днем 23 июня Севастополь обстреляли пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре снаряда удалось сбить, одна ракета взорвалась в воздухе. Обломки упали в том числе на городские пляжи. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, более 150 человек пострадали.
Следственный комитет после случившегося завел уголовное дело о теракте (ст. 205 Уголовного кодекса). Минобороны России возложило ответственность на США, поскольку, по данным ведомства, именно американские специалисты вводят все полетные задания ATACMS. В Пентагоне ответили, что Украина сама выбирает военные цели, но подчеркнули, что американские власти не хотят гибели гражданского населения.
Севастопольские пляжи Любимовка и Учкуевка, куда упали обломки ракет, закрыли до вечера 25 июня. Там работают взрывотехники, представители Следственного комитета и других силовых ведомств. Власти предупредили жителей города, что на Учкуевке и в окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы.
МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС
Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова
СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных
В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео
В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку
Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников
Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности
Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли
Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц
Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью
Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам
Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС
Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024