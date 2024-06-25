Самолет с Ассанжем вылетел из Таиланда на остров Сайпан

Ассанж вылетел из Таиланда на остров Сайпан, где пройдет слушание по его делу

Джулиан Ассанж (Фото: WikiLeaks / X / Reuters)

Самолет с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем вылетел из Бангкока на остров Сайпан (Северные Марианские острова, территория США на востоке Тихого океана), где пройдет слушание по его делу. Ссылку на страницу отслеживания лайнера опубликовал его штаб в соцсети X.

Речь идет о самолете, выполняющем рейс VJT119. По данным сервиса FlightAware, которыми поделился штаб, борт покинул Бангкок в 21:22 по местному времени (17:22 мск). Прибыть на Сайпан он должен в 6:17 утра 26 июня (23:17 мск 25 июня).

Ассанж 24 июня был освобожден под залог из британской тюрьмы. На Сайпане он должен предстать перед федеральным судом США. Вашингтон обвиняет его в шпионаже из-за публикации служебных документов о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм в 2010–2011 годах.

По этим обвинениям основателю WikiLeaks грозило до 175 лет заключения, он не признавал вину. Однако его жена Стелла Ассанж рассказала, что он заключил сделку с американскими властями, в рамках которой должен будет признать вину по одному из 18 пунктов обвинения.

CBS News писал, что прокуроры Минюста США рекомендовали приговорить Ассанжа к тюремному заключению на 62 месяца (пять лет и два месяца). Однако ему должны зачесть срок, проведенный в британской тюрьме строгого режима Белмарш (около пяти лет). По словам Стеллы Ассанж, после того как суд на Северных Марианских островах вынесет решение, ее муж станет «свободным человеком». Защита будет просить о помиловании, после того как он признает вину, отметила супруга основателя WikiLeaks.

После освобождения Ассанж намерен вернуться на родину в Австралию, сообщил основанный им проект.