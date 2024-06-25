Жена Ассанжа рассказала, когда он станет «свободным человеком»

Джулиан Ассанж признает себя виновным по одному пункту обвинения, но ему зачтут срок, проведенный в британской тюрьме, и после вынесения приговора в суде на острове Сайпан он будет «свободным человеком», заявила его жена Стелла

Джулиан Ассанж (Фото: wikileaks / X / Reuters)

Основатель WikiLeaks Джуллиан Ассанж, освобожденный под залог из британской тюрьмы 24 июня, станет полностью «свободным человеком» после того, как решение вынесет суд на Северных Марианских островах (территория США на востоке Тихого океана, вблизи Филиппин), заявила его жена Стелла в интервью Би-би-си.

Она отметила, что «ограничена» в том, что может раскрыть из деталей сделки между Ассанжем и властями США. Однако позже это будет сделано, рассказала Стелла Ассанж, добавив, что это «интересная сделка». Она подтвердила, что журналист должен будет признать вину по одному из 18 пунктов обвинения, касающегося закона о шпионаже. Би-би-си, ссылаясь на материалы суда, пишет, что Ассанж ответит по обвинению в сговоре с целью получения и разглашения секретных документов национальной обороны США.

«Важным моментом здесь является то, что сделка предусматривала отбытие срока — если он подпишет ее, то сможет выйти на свободу. Он станет свободным человеком, как только судья подпишет ее, а это произойдет завтра», — сказала жена Ассанжа.

CBS News сообщает, что прокуроры Минюста США рекомендовали приговорить журналиста к тюремному заключению на 62 месяца (пять лет и два месяца), однако ему зачтут срок, проведенный в британской тюрьме строгого режима Белмарш (около пяти лет).

В WikiLeaks рассказывали, что основатель проекта вернется на родину в Австралию. Такое желание выразил и австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе, добавив, что это дело «слишком затянулось».

Ассанж направился на остров Сайпан (один из Северных Марианских) из Британии через Бангкок. Как передает корреспондент Би-би-си, за несколько часов до прибытия самолета с ним на борту, в аэропорту усилили меры безопасности, а журналистов выгнали из терминала для частных рейсов. Предположительно, Ассанж не покинет терминал из-за иммиграционного законодательства.

В США Ассанжа обвиняют в шпионаже из-за публикации служебных документов США о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм в 2010–2011 годах. По этим обвинениям ему грозило до 175 лет заключения, он не признавал вину.

С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Когда Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, его арестовала британская полиция, и он был отправлен в тюрьму в Великобритании. Местный суд разрешил его экстрадицию в США в апреле 2022 года, но защита подала апелляцию и экстрадицию отложили.

В мае этого года Высокий суд Лондона встал на сторону Ассанжа и разрешил ему обжаловать экстрадицию в США. На нескольких последних судебных заседаниях журналист не присутствовал из-за проблем со здоровьем. Стелла Ассанж заявила о намерении открыть фонд для восстановления здоровья ее мужа.