Самолет Ассанжа после его освобождения приземлился в Бангкоке

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Самолет, на борту которого, предположительно, находится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, приземлился в Бангкоке, сообщило агентство Associated Press.

Ассанж покинул британскую тюрьму Белмарш в понедельник, 24 июня, и позднее на этой неделе предстанет перед федеральным судом США на Северных Марианских островах (это территория США на востоке Тихого океана, вблизи Филиппин). Активист заключил с Минюстом США сделку, в рамках которой он признает себя виновным по одному пункту обвинения из 18 и в обмен на это выйдет на свободу. Ему предстоит признать себя виновным в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации о национальной обороне, уточнило агентство.

Его супруга Стелла Ассанж сообщила о планах открыть фонд для восстановления здоровья активиста.

В США Ассанжа обвиняют в шпионаже из-за публикации служебных документов США о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм в 2010–2011 годах. По этим обвинениям ему грозило до 175 лет заключения, он не признавал вину.

С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Когда Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, его арестовала британская полиция, и он был отправлен в тюрьму в Великобритании. Местный суд разрешил его экстрадицию в США в апреле 2022 года, но защита подала апелляцию, и его экстрадицию отложили. Затем уже в этом году продолжились слушания относительно того, может ли основатель WikiLeaks обжаловать решение об апелляции, и в мае Высокий суд встал на его сторону.