 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Преследование Ассанжа ,  
0 

Британский суд вынес решение в пользу Джулиана Ассанжа

Лондонский суд отложил рассмотрение решения об экстрадиции Ассанжа до 20 мая
Сюжет
Преследование Ассанжа
Британский суд отложил решение об экстрадиции Джулиана Ассанжа до 20 мая. Если США не предоставят необходимые гарантии, включая отказ от приговора к смертной казни, то основатель WikiLeaks сможет подать апелляцию
Обстановка у&nbsp;Высокого суда Англии и Уэльса в Лондоне
Обстановка у Высокого суда Англии и Уэльса в Лондоне (Фото: Toby Melville / Reuters)

Высокий суд Англии и Уэльса вынес решение в пользу основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа: он не будет немедленно экстрадирован из Великобритании в США по обвинениям, связанным с публикацией секретных данных, передает NBC News.

Если бы суд не согласился рассматривать апелляцию Ассанжа на принятое в апреле 2022 года решение о его экстрадиции, то процесс его выдачи США начался бы незамедлительно. Журналист ранее пытался обжаловать в Высоком суде Англии и Уэльса решение об экстрадиции.

Рассмотрение апелляции назначено на 20 мая, сообщает Би-би-си. По данным телеканала, британский суд дал правительству США три недели, чтобы предоставить гарантии, что Ассанж имеет право ссылаться на первую поправку к Конституции США (которая защищает свободу слова), что суд не будет предвзятым к подсудимому, в том числе по причине его австралийского гражданства, и что ему не будет вынесен смертный приговор.

«Если эти гарантии не будут предоставлены, то будет дано разрешение на подачу апелляции, а затем состоится слушание по апелляции», — говорится в решении суда, которое приводит BBC.

Однако суд отклонил некоторые основания для подачи апелляции, включая аргументы Ассанжа о том, что он был привлечен к ответственности из-за своих политических взглядов.

WSJ узнала, какую сделку США хотят предложить Ассанжу
Политика
Джулиан Ассанж

The Wall Street Journal сообщила 20 мая, что Минюст США изучает возможность позволить Ассанжу признать себя виновным в ненадлежащем обращении с секретной информацией по смягченному обвинению. Однако издание отметило, что переговоры находятся в подвешенном состоянии и могут завершиться провалом.

Читайте на РБК Pro
Прежние связи с чиновниками в КНР перестали работать. Что делать теперь
Как получить доходность 13%, инвестируя в коммерческую недвижимость ОАЭ
16 ИИ-инструментов на все случаи рабочей жизни. Избавляемся от рутины
Как участникам крупного проекта избежать игры в «сломанный телефон»

Ассанж семь лет провел в посольстве Эквадора в Лондоне и последние пять — в тюрьме строгого режима Белмарш на окраине столицы Великобритании.

О том, что окончательное решение суда об экстрадиции Ассанжа в США ожидается 26 марта, сообщила жена журналиста Стелла Ассанж. Ранее она сообщала о плохом физическом и психологическом состоянии мужа в лондонской тюрьме.

Ассанжу грозит в США 175 лет лишения свободы по 18 статьям за раскрытие секретной информации. Американские прокуроры обвиняют его в сговоре с целью получения тысяч секретных документов, связанных с конфликтами в Ираке и Афганистане. Они были опубликованы журналистом в WikiLeaks в 2010 году.

Видеокадры из суда, где арестовали еще трех фигурантов дела о теракте

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Топ-10 стран по поставкам лекарств в Россию. Инфографика

Дрон-камикадзе атаковал «Газель» на трассе в Белгородской области

Названа самая продаваемая книга прошедшей зимы

Опубликован список госпитализированных после теракта в «Крокусе»

Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы на месте теракта. Видео

Летевший в Стамбул самолет вынужденно сел в Волгограде из-за пьяного пассажира

Опубликована таблица по дивидендам российских компаний

Эксклюзив: Агаларов рассказал о состоянии и будущем «Крокуса»
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Джулиан Ассанж Высокий суд Лондона решение суда WikiLeaks экстрадиция
Материалы по теме
Ассанж не пришел на последний суд по экстрадиции из-за болезни
Общество
Суд во Франции отказал Ассанжу в политическом убежище
Политика
Захарова сравнила Гершковича с Ассанжем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 100,37 (+0,15) Инвестиции, 25 мар, 16:44 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 92,78 (+0,16) Инвестиции, 25 мар, 16:44
Лавров назвал «удобной для Запада» версию о причастности ИГИЛ к теракту Политика, 15:14
Прежние связи с чиновниками в КНР перестали работать. Что делать теперь Pro, 15:12
Путин призвал Генпрокуратуру сделать все для наказания виновных в теракте Политика, 15:10
Конституционный суд ответил на вопрос о возвращении смертной казни Политика, 14:58
Россияне в феврале пополнили банковские вклады на рекордные ₽1,1 трлн Финансы, 14:58
Британский суд вынес решение в пользу Джулиана Ассанжа Общество, 14:58
Число «криптовалютных дел» в судах России выросло за два года в пять раз Крипто, 14:56
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Шойгу назвал «глупостью» данные о мобилизации для санитарной зоны Политика, 14:55
На форуме РНВТ поговорили о технологическом суверенитете России РБК Events, 14:53
Куратор «мусорной реформы» отчитался о росте переработки отходов в России Экономика, 14:49
Бортников обвинил спецслужбы Украины в содействии теракту в «Крокусе»⁠ Политика, 14:44
В Азербайджане опровергли информацию о назначении Черчесова в сборную Спорт, 14:41
Сын Цзю получит рекордный гонорар, если победит в следующем бою Спорт, 14:36
Не стреляйте из пушки по воробьям: как измерить результат PR-кампании Pro, 14:33