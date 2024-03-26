Британский суд вынес решение в пользу Джулиана Ассанжа

Британский суд отложил решение об экстрадиции Джулиана Ассанжа до 20 мая. Если США не предоставят необходимые гарантии, включая отказ от приговора к смертной казни, то основатель WikiLeaks сможет подать апелляцию

Обстановка у Высокого суда Англии и Уэльса в Лондоне (Фото: Toby Melville / Reuters)

Высокий суд Англии и Уэльса вынес решение в пользу основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа: он не будет немедленно экстрадирован из Великобритании в США по обвинениям, связанным с публикацией секретных данных, передает NBC News.

Если бы суд не согласился рассматривать апелляцию Ассанжа на принятое в апреле 2022 года решение о его экстрадиции, то процесс его выдачи США начался бы незамедлительно. Журналист ранее пытался обжаловать в Высоком суде Англии и Уэльса решение об экстрадиции.

Рассмотрение апелляции назначено на 20 мая, сообщает Би-би-си. По данным телеканала, британский суд дал правительству США три недели, чтобы предоставить гарантии, что Ассанж имеет право ссылаться на первую поправку к Конституции США (которая защищает свободу слова), что суд не будет предвзятым к подсудимому, в том числе по причине его австралийского гражданства, и что ему не будет вынесен смертный приговор.

«Если эти гарантии не будут предоставлены, то будет дано разрешение на подачу апелляции, а затем состоится слушание по апелляции», — говорится в решении суда, которое приводит BBC.

Однако суд отклонил некоторые основания для подачи апелляции, включая аргументы Ассанжа о том, что он был привлечен к ответственности из-за своих политических взглядов.

The Wall Street Journal сообщила 20 мая, что Минюст США изучает возможность позволить Ассанжу признать себя виновным в ненадлежащем обращении с секретной информацией по смягченному обвинению. Однако издание отметило, что переговоры находятся в подвешенном состоянии и могут завершиться провалом.

Ассанж семь лет провел в посольстве Эквадора в Лондоне и последние пять — в тюрьме строгого режима Белмарш на окраине столицы Великобритании.

О том, что окончательное решение суда об экстрадиции Ассанжа в США ожидается 26 марта, сообщила жена журналиста Стелла Ассанж. Ранее она сообщала о плохом физическом и психологическом состоянии мужа в лондонской тюрьме.

Ассанжу грозит в США 175 лет лишения свободы по 18 статьям за раскрытие секретной информации. Американские прокуроры обвиняют его в сговоре с целью получения тысяч секретных документов, связанных с конфликтами в Ираке и Афганистане. Они были опубликованы журналистом в WikiLeaks в 2010 году.