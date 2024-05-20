Суд разрешил Ассанжу подать апелляцию на решение об экстрадиции в США

Джулиан Ассанж (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Высокий суд в Лондоне постановил, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж может подать апелляцию на решение о его экстрадиции в США, поскольку гарантии американской стороны по его делу признаны неудовлетворительными, передает Reuters.

Речь идет о заверениях прокуроров США в том, что Ассанж, оказавшись в Соединенных Штатах, сможет воспользоваться правами и средствами защиты, предоставляемыми Первой поправкой (в том числе в ней идет речь о свободе слова и печати). Кроме того, США пообещали, что Ассанжу не грозит смертная казнь. Его адвокат Эдвард Фитцджеральд сказал, что эта гарантия принимается, в то время как связанная с Первой поправкой является «неадекватной».

Ассанжа не было на заседании суда по состоянию здоровья, рассказал юрист. В суде были его жена Стелла, брат и отец. Кроме того, у здания суда собрались протестующие, которые скандировали «Освободите Ассанжа», в том числе обращаясь к президенту Джо Байдену.

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