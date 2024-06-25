Отпущенный под залог Ассанж попросит помилования после признания вины

Джулиан Ассанж (Фото: Wikileaks / Reuters)

Основатель WikiLeaks Джуллиан Ассанж, который намерен признать вину по одному пункту обвинения о шпионаже, попросит помилования по нему, сообщила Reuters его жена Стелла.

Адвокаты будут добиваться помилования Ассанжа, поскольку частичное признание им вины по делу о шпионаже вызывает «очень серьезное беспокойство» у журналистов по всему миру, сказала жена основателя WikiLeaks.

Ассанж 24 июня был освобожден под залог из британской тюрьмы. В США его обвиняют в шпионаже из-за публикации служебных документов США о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм в 2010–2011 годах. По этим обвинениям ему грозило до 175 лет заключения, он не признавал вину. После освобождения мужа Стелла Ассанж рассказала, что тот заключил сделку с американскими властями, в рамках которой должен будет признать вину по одному из 18 пунктов обвинения.

CBS News писал, что прокуроры Минюста США рекомендовали приговорить Ассанжа к тюремному заключению на 62 месяца (пять лет и два месяца). Однако ему должны зачесть срок, проведенный в британской тюрьме строгого режима Белмарш (около пяти лет). По словам Стеллы Ассанж, ее муж станет «свободным человеком» только после того, как решение вынесет суд на Северных Марианских островах (территория США на востоке Тихого океана, вблизи Филиппин).

После освобождения из тюрьмы Ассанж направился на остров Сайпан (один из Северных Марианских) из Великобритании через Бангкок. В WikiLeaks рассказали, что основатель проекта вернется на родину в Австралию.