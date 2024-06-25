В Дагестане арестовали экс-главу района, чьи дети участвовали в теракте

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Суд признал Омарова совершившим мелкое хулиганство и отправил его на 10 суток под административный арест. Как сообщал ТАСС, в нападениях в Дагестане участвовали сыновья Омарова — Осман и Адиль, а также племянники

Магомед Омаров (Фото: Пресс-служба Верховного суда Дагестана)

Ленинский районный суд Махачкалы отправил под административный арест бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова после терактов в республике, в которых участвовали его сыновья. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Омарова, снятого с должности после терактов, обвинили в мелком хулиганстве — ч. 1 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях. Чиновника арестовали на десять суток.

«Постановление может быть обжаловано в установленном законом порядке в вышестоящую инстанцию», — добавили в суде.

Вечером 23 июня вооруженные люди напали на православные храмы, синагоги и посты полиции в Махачкале и Дербенте. В результате столкновений силовиков с боевиками погибли более 20 человек, среди них 16 сотрудников МВД. Пострадали 46 человек — как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов.

Во время контртеррористической операции были ликвидированы пятеро нападавших. В нападениях участвовали сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Омарова — Осман и Адиль, а также племянники Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев, сообщали ТАСС и Baza. Самого чиновника задержали, исключили из «Единой России» и уволили.

По словам источника РБК, по одной из версий, нападавшие — сторонники международной исламистской террористической организации. Следственный комитет возбудил дело о теракте.