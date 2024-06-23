В Дагестане задержали главу района — отца двух предполагаемых боевиков
В Дагестане задержан глава Сергокалинского района Магомед Омаров, сообщает источник РБК в силовых структурах, о его задержании также пишет дербентский канал «Жемчужина юга».
Собеседник РБК также сообщил, что сотрудники ФСБ допрашивают главу района.
Полиция проверяет информацию о том, что один из нападавших является его сыном, говорил источник РБК. Телеграм-канал Baza также сообщил, что в числе боевиков могли быть двое его сыновей, они были ликвидированы. Всего у него восемь сыновей.
По данным источника «Московского комсомольца в Дагестане», Омаров подал заявление об отставке.
Позднее, на фоне сообщений о задержании главы района, стало известно, что в селе Сергокала произошла стрельба. По предварительным данным, неизвестные обстреляли машину с полицейскими, один ранен, сообщили в МВД республики. Телеграм-канал Mash сообщает, что в автомобиле были полицейские, которые приехали за Омаровым.
Общее число погибших, по данным муфтията, — девять человек, из них семь полицейских. Пострадавших — 25. Всего в Махачкале были ликвидированы четыре боевика, общее их число неизвестно.
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