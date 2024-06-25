Число погибших при теракте в Дагестане полицейских выросло до 16

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

В больнице умер сержант полиции Нариман Насруллаев, который отражал атаку боевиков в Дербенте. Общее число жертв выросло до 21

Нариман Насруллаев (Фото: glava_derbent_rayona / Telegram)

Умер еще один полицейский, который пострадал при атаках боевиков в Дагестане, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник и телеграм-канал Shot. Эту информацию подтвердил глава Дербентского района Дагестана Мавсум Рагимов.

В больнице скончался сержант Нариман Насруллаев, которого террористы ранили в Дербенте.

Число погибших полицейских выросло до 16. Жертвами атаки стали в том числе начальник ОМВД по городу Дагестанские Огни подполковник Мавлудин Хидирнабиев и сотрудники правоохранительных органов из Махачкалы.

В региональном минздраве накануне сообщали, что всего в результате атаки погибли 20 человек, среди них — православный священник, протоиерей Николай Котельников, который служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Источник «Известий» со ссылкой на переписки в изъятых у боевиков смартфонах сообщил, что он был одной из основных целей нападавших.

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Атаке 23 июня подверглись церкви, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В Дагестане вводили режим КТО, в ходе которого, по данным Следственного комитета, были убиты пять боевиков. Среди нападавших были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Чиновника допросила ФСБ, его уволили. Следователи начали проверять связи других боевиков.

Источник РБК сообщал, что, согласно одной из версий силовиков, нападавшие — сторонники международной исламистской террористической организации. Уголовное дело заведено по статьям о теракте, незаконном приобретении и хищении огнестрельного оружия.