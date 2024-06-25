 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
0 

Число погибших при теракте в Дагестане полицейских выросло до 16

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
В больнице умер сержант полиции Нариман Насруллаев, который отражал атаку боевиков в Дербенте. Общее число жертв выросло до 21
Нариман Насруллаев
Нариман Насруллаев (Фото: glava_derbent_rayona / Telegram)

Умер еще один полицейский, который пострадал при атаках боевиков в Дагестане, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник и телеграм-канал Shot. Эту информацию подтвердил глава Дербентского района Дагестана Мавсум Рагимов.

В больнице скончался сержант Нариман Насруллаев, которого террористы ранили в Дербенте.

Число погибших полицейских выросло до 16. Жертвами атаки стали в том числе начальник ОМВД по городу Дагестанские Огни подполковник Мавлудин Хидирнабиев и сотрудники правоохранительных органов из Махачкалы.

В региональном минздраве накануне сообщали, что всего в результате атаки погибли 20 человек, среди них — православный священник, протоиерей Николай Котельников, который служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Источник «Известий» со ссылкой на переписки в изъятых у боевиков смартфонах сообщил, что он был одной из основных целей нападавших.

Как живет Махачкала после теракта в церкви и синагоге
Общество
Фото:Мария Лисицына / РБК

Атаке 23 июня подверглись церкви, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В Дагестане вводили режим КТО, в ходе которого, по данным Следственного комитета, были убиты пять боевиков. Среди нападавших были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Чиновника допросила ФСБ, его уволили. Следователи начали проверять связи других боевиков.

Источник РБК сообщал, что, согласно одной из версий силовиков, нападавшие — сторонники международной исламистской террористической организации. Уголовное дело заведено по статьям о теракте, незаконном приобретении и хищении огнестрельного оружия.

Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео

Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву

Кто попал в новый санкционный список ЕС

Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы

Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна

В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков

Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности

Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения

Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы

Названа причина резкого падения курса юаня

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дагестан Дербент Махачкала полицейский
Материалы по теме
Меликов сообщил о следственных мероприятиях в Дагестане после теракта
Политика
МВД рассказало о поступке полицейского во время теракта в Дагестане
Общество
Мэр Махачкалы выступил с обращением к гражданам после атаки боевиков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 94,08 (-0,18) Инвестиции, 24 июн, 17:49 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 87,37 (-0,59) Инвестиции, 24 июн, 17:49
В Дагестане после теракта начнут проверки личных дел чиновников Политика, 11:00
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц Инвестиции, 11:00
В Академии РФС раскрыли сильные и слабые стороны Украины на Евро Спорт, 10:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:48
Синегубов сообщил о взрывах в Харькове Политика, 10:44
Ресурсы, компетенции: как сегодня развивается приборостроительная отрасль РБК+, 10:44
Как россиянин стал соавтором чемпионского гола в НХЛ Спорт, 10:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кремль оценил мирный план советников Трампа Политика, 10:41
Сертификат на протез: как меняется господдержка людей с инвалидностью Отрасли, 10:40
Советники Трампа раскрыли детали мирного плана по Украине Политика, 10:32
Как ИИ угрожает приложениям для изучения иностранных языков и репетиторам Pro, 10:27
Жители регионов обогнали москвичей по интересу к столичным новостройкам Недвижимость, 10:24
Новостройка с собственным пляжем: жилой район City Bay РБК и City Bay, 10:16
Число погибших при теракте в Дагестане полицейских выросло до 16 Политика, 10:15