Медведев пообещал «не забыть и не простить» санкции Западу
Россия справится с вводимыми в отношении нее санкциями, но не забудет об этом и не извинит государства, их вводящие, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Соответствующая запись появилась в его англоязычном телеграм-канале. «Мы это переживем. Но мы не простим и не забудем, у нас хорошая память», — указал Медведев.
Так он прокомментировал очередной, 14-й пакет санкций Евросоюза в отношении России.
Евросоюз принял 14-й пакет санкций, направленный против российской энергетики, финансового сектора и торговли 24 июня. Они включают ограничения на транзит сжиженного природного газа через европейские порты, меры против российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений Банка России, ограничения на импорт гелия и другие.
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