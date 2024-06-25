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Война санкций ,  
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Медведев пообещал «не забыть и не простить» санкции Западу

Сюжет
Война санкций
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Петров / Global Look Press)

Россия справится с вводимыми в отношении нее санкциями, но не забудет об этом и не извинит государства, их вводящие, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Соответствующая запись появилась в его англоязычном телеграм-канале. «Мы это переживем. Но мы не простим и не забудем, у нас хорошая память», — указал Медведев.

Так он прокомментировал очередной, 14-й пакет санкций Евросоюза в отношении России.

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Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Евросоюз принял 14-й пакет санкций, направленный против российской энергетики, финансового сектора и торговли 24 июня. Они включают ограничения на транзит сжиженного природного газа через европейские порты, меры против российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений Банка России, ограничения на импорт гелия и другие.

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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