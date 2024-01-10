Певец Шарлот в суде попросил прощения у Путина за разорванное фото

Шарлот (Фото: Альберт Дзень / ТАСС)

Певец Эдуард Шарлот попросил прощения у президента России Владимира Путина за то, что разорвал фото с его портретом. Свою речь с извинениями певец произнес на заседании суда, где рассматривалась апелляция на его арест, передает «РИА Новости».

«Разорвал рисунок под песню Игоря Талькова с вашим изображением, не понимая зачем, не таив никакой злобы на Вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе <...> Прошу у Вас, Владимир Владимирович, прощения за глупейший видеопоступок, выставленный напоказ», — сказал Шарлот в Самарском областном суде.

Также певец извинился перед патриархом Московским и всея Руси Кириллом (ранее он написал ему письмо), ветеранами Великой Отечественной войны, главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной и всеми гражданами России.

Суд апелляционную жалобу защиты музыканта отклонил.

Против Шарлота возбуждено несколько уголовных дел. По словам Мизулиной, два дела — по статье о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК), одно — по статье об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК). Кроме того, музыканту предъявлены обвинения за сожжение российского паспорта (ст. 325 УК).

В декабре 2023 года суд выбрал музыканту арест в качестве меры пресечения по уголовному делу о реабилитации нацизма и отправил его в СИЗО до 24 января 2024 года. По версии следствия, певец на странице в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал ролики, «которые оскверняют воинскую славу».

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В одном видео он разрывает букву Z, окрашенную цветами георгиевской ленты, а на втором присутствует переделка текста песни «День Победы» с «явно оскорбительным характером». В еще одном ролике Шарлот прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест, сообщало «РИА Новости».