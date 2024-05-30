Против певца Шарлота возбудили новое уголовное дело
Следователи завели в отношении певца и блогера Эдуарда Шарлота уголовное дело о возбуждении ненависти. Это подтвердил РБК отец певца Валерий Шарлот.
«Насколько я знаю, 282-я статья, не знаю, на каком основании, но возбудили», — сказал он.
Статья 282 Уголовного кодекса — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства — предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.
В управлении Следственного комитета России по Самарской области отказали РБК в комментарии. Певец находится под арестом в самарском СИЗО. 30 мая Кировский районный суд Самары продлил Шарлоту срок заключения под стражей до 24 июля.
Против певца заведены дела уже по трем уголовным статьям. Во-первых, по статье о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК). По данным следствия, Шарлот опубликовал в интернете видео, где разрывал букву Z, окрашенную в цвета георгиевской ленты. Во втором ролике звучит переделка текста «Дня Победы» с «явно оскорбительным характером».
Вторая статья — об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК). Еще в одном ролике певец прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест. Третья статья — о сожжении российского паспорта (ст. 325 УК).
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