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Суд назвал дату слушания дела «Кухни на районе» о санитарных нормах

Суд рассмотрит дело против «Кухни на районе» о нарушении санитарных норм 28 июня
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Люблинский районный суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении ООО «Локал китчен» (бренд «Кухня на районе») о невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Протокол в отношении организации поступил в суд накануне. Дело против нее завели по части 1 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Компании грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

В середине июня Следственный комитет завел уголовное дело после массового отравления жителей Москвы, позже стало известно о пострадавших в других регионах. Все они ели салат лобио или салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Локал китчен» и «Гастропорта», многих госпитализировали с ботулизмом. Число пациентов с этим диагнозом к 20 июня превысило 300 человек, один из них умер.

Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» после случившегося временно остановил работу приложения. В компаниях и на складах, где хранилась зараженная продукция, провели обыски. В ходе расследования у поставщиков изъяли свыше 250 т сырья и пищевой продукции. Роспотребнадзор сообщил, что блюда с фасолью готовили в антисанитарных условиях и что предприятие «расположено в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов».

Гендиректора ООО «Локал китчен» Антона Лозина, главу отдела качества сервиса Елену Машкову и директора компании - производителя консервированной фасоли «Савон-К» Владимира Шина суд отправил под домашний арест. Повара «Савон-К» Карима Норматова поместили в СИЗО.

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Теги
«Кухня на районе» массовое отравление ботулизм административное дело санитарные нормы
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