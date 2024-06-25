Суд назвал дату слушания дела «Кухни на районе» о санитарных нормах
Люблинский районный суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении ООО «Локал китчен» (бренд «Кухня на районе») о невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Протокол в отношении организации поступил в суд накануне. Дело против нее завели по части 1 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Компании грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.
В середине июня Следственный комитет завел уголовное дело после массового отравления жителей Москвы, позже стало известно о пострадавших в других регионах. Все они ели салат лобио или салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Локал китчен» и «Гастропорта», многих госпитализировали с ботулизмом. Число пациентов с этим диагнозом к 20 июня превысило 300 человек, один из них умер.
Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» после случившегося временно остановил работу приложения. В компаниях и на складах, где хранилась зараженная продукция, провели обыски. В ходе расследования у поставщиков изъяли свыше 250 т сырья и пищевой продукции. Роспотребнадзор сообщил, что блюда с фасолью готовили в антисанитарных условиях и что предприятие «расположено в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов».
Гендиректора ООО «Локал китчен» Антона Лозина, главу отдела качества сервиса Елену Машкову и директора компании - производителя консервированной фасоли «Савон-К» Владимира Шина суд отправил под домашний арест. Повара «Савон-К» Карима Норматова поместили в СИЗО.
Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео
Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву
Кто попал в новый санкционный список ЕС
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы
Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна
В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков
Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности
Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения
Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы
Названа причина резкого падения курса юаня