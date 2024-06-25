Голикова назвала минимальный размер индексации пенсий в феврале 2025 года

Фото: Катерина Садовская для РБК

Минимальная сумма, на которую увеличится пенсия российских пенсионеров после очередной индексации в 2025 году, составит порядка 1,3 тыс. руб, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы. Трансляция заседания шла на сайте палаты.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что у каждого человека пенсионное обеспечение индивидуальное, в зависимости от его стажа. Поскольку мы индексируем пенсию с 1 февраля, начнем по накопленной базе, то, естественно, от этой накопленной базы у него и пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся. Но мы для себя определяли, что среднее, подчеркиваю, минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей», — сказала она (цитата по ТАСС).

Вице-премьер выступала на заседании, где в первом чтении рассматривается законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, приостановленной с 2016 года.