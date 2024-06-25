Голикова назвала минимальный размер индексации пенсий в феврале 2025 года
Минимальная сумма, на которую увеличится пенсия российских пенсионеров после очередной индексации в 2025 году, составит порядка 1,3 тыс. руб, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы. Трансляция заседания шла на сайте палаты.
«Еще раз хочу подчеркнуть, что у каждого человека пенсионное обеспечение индивидуальное, в зависимости от его стажа. Поскольку мы индексируем пенсию с 1 февраля, начнем по накопленной базе, то, естественно, от этой накопленной базы у него и пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся. Но мы для себя определяли, что среднее, подчеркиваю, минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей», — сказала она (цитата по ТАСС).
Вице-премьер выступала на заседании, где в первом чтении рассматривается законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, приостановленной с 2016 года.
Индексацию пенсий работающим пенсионерам в России приостановили с 1 января 2016 года. В июне 2024 года президент Владимир Путин призвал принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года. Документ внесли в Госдуму 20 июня.
Минтруд пояснил, что индексация будет проводиться дважды в год: с 1 февраля по уровню фактической инфляции и с 1 апреля — на уровень роста заработной платы. Она будет проходить по единым правилам для работающих и неработающих пенсионеров. Мера затронет около 7,8 млн россиян.
Индексация за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет включена в пенсию после того, как они завершат трудовую деятельность. Вся недополученная за восемь лет сумма будет восстановлена.
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