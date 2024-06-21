В Думе заверили, что недополученная при индексации пенсия не пропадет

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Индексация пенсий для работающих пенсионеров не приведет к потере недополученных за период с 2016 по 2024 год выплат, сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев.

«Недополученная за восемь лет [сумма] никуда не пропадает, как и сейчас, она будет восстановлена ему, когда он (пенсионер. — РБК) перестанет работать», — написал Исаев в телеграм-канале.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили 1 января 2016 года. В июне 2024 года президент Владимир Путин призвал принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года. Документ внесли в Думу накануне, 20 июня.

Минтруд пояснил, что индексация будет проводиться дважды: с 1 февраля по уровню фактической инфляции и с 1 апреля — на уровень роста заработной платы. Она будет проходить по единым правилам для работающих и неработающих пенсионеров, отметили в министерстве.