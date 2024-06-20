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Общество ,  
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Минтруд разъяснил, как проиндексируют пенсию работающим пенсионерам

На ПМЭФ Путин призвал Госдуму принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам на весенней сессии. По словам Котякова, индексация для работающих и неработающих пенсионеров будет проходить по единым правилам
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Индексация пенсий в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих пенсионеров, сообщил журналистам глава Минтруда России Антон Котяков. В частности, одинаковым будет размер прибавки при равном стаже, а включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить после завершения ими трудовой деятельности.

«Сегодняшнее решение позволяет возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров. Таким образом, в 2025 году работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026 году — с учетом индексации 2025 и 2026 годов, в 2027 году — с учетом индексации 2025, 2026 и 2027 годов. Для расчета размера прибавки в будущем году за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период 2016–2024 годов», — рассказал Котяков.

Глава ведомства также отметил, что с будущего года индексация будет осуществляться дважды: с 1 февраля и далее ежегодно по уровню фактической инфляции, и с 1 апреля.

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Экономика
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена с 1 января 2016 года. 7 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин призвал Госдуму во время весенней сессии принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам начиная с 1 февраля 2025 года. Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату «Единой Россией» ранее сегодня.

По данным Соцфонда, на 1 марта 2024 года численность пенсионеров составляла 41 млн человек. Доля работающих составила 18,8% (почти 8 млн человек) против 81,2% неработающих (33 млн человек). Средний размер пенсии работающих пенсионеров достигает 17,3 тыс. руб.

Из финансово-экономического обоснования к законопроекту «О страховых пенсиях» следует, что индексация пенсий работающим пенсионерам в 2025–2027 годах потребует 533,48 млрд руб. В 2025 году на эти цели потребуется 96,45 млрд руб., в 2026 году — 177,03 млрд руб., а в 2027 году — 260 млрд руб. В рамках изменений работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных из-за приостановки индексации пенсий средств.

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Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
пенсии индексация пенсий неработающие пенсионеры Антон Котяков Минтруд

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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