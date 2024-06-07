Путин анонсировал индексацию пенсий для работающих пенсионеров с февраля
Президент Владимир Путин призвал Госдуму во время весенней сессии принять закон о ежегодной индексации пенсий неработающим пенсионерам начиная с 1 февраля 2025 года. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). РБК вел трансляцию.
«Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо», — отметил президент.
Работающими пенсионерами считаются те, кто получает пенсию и работает по трудовому и гражданско-правовому договору, и работодатель при этом делает отчисления в Социальный фонд России (СФР). Индексация фиксированной части пенсии работающим пенсионерам была приостановлена указом президента с 2016 года.
В настоящее время пенсия работающих пенсионеров увеличивается за счет накопленных пенсионных баллов от отчислений работодателя за предыдущий год. Раз в год 1 августа СФР делает автоматический перерасчет страховой части без заявлений от пенсионера. Максимальная надбавка в год не может превышать трех пенсионных коэффициентов, даже если человек заработал больше.
По данным Социального фонда России, на 1 марта 2024 года численность пенсионеров составляла 41 млн человек: доля работающих пенсионеров — 18,8% (почти 8 млн человек) против 81,2% неработающих (33 млн человек).
При этом средний размер пенсионного обеспечения — 20,8 тыс. руб., из них средний размер пенсии работающих пенсионеров — 17,3 тыс. руб., неработающих — 21 тыс. руб.