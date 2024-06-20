В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

На ПМЭФ Путин призвал Госдуму принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам на весенней сессии. Для такой индексации в 2025–2027 годах потребуется более 533 млрд руб.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщила пресс-служба фракции. Дума рассмотрит его на следующей неделе.

«Закон позволит улучшить благосостояние почти 8 млн человек», — заявил руководитель «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев.

Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2025–2027 годах потребует 533,48 млрд руб, следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту «О страховых пенсиях». В 2025 году на эти цели потребуется 96,45 млрд руб., в 2026 году — 177,03 млрд руб., а в 2027 году — 260 млрд руб.

Учитывая дату вступления в силу проектируемых законопроектом норм (1 января 2025 года), дополнительные расходы на реализацию законопроекта будут предусмотрены при составлении бюджета Социального фонда России (СФР) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, следует из документа.

В рамках изменений работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных из-за приостановки индексации пенсий средств.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена с 1 января 2016 года. 7 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин призвал Госдуму во время весенней сессии принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам начиная с 1 февраля 2025 года. Глава Минтруда Антон Котяков заверил, что соответствующий законопроект будет подготовлен оперативно.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал ТАСС, что профильный комитет рассмотрит законопроект и представит его на Совете Думы уже на следующей неделе.

«С большой долей вероятности рассмотрение законопроекта Госдумой комитет будет предлагать уже на следующей неделе, для того чтобы, как поручил президент, документ был принят в весеннюю сессию, а все необходимые средства были заложены в федеральном бюджете и бюджете Социального фонда», — отметил Нилов.

По данным СФР, на 1 марта 2024 года численность пенсионеров составляла 41 млн человек. Доля работающих составила 18,8% (почти 8 млн человек) против 81,2% неработающих (33 млн человек). Средний размер пенсии работающих пенсионеров достигает 17,3 тыс. руб.

Сейчас пенсия работающих пенсионеров растет за счет накопленных пенсионных баллов от отчислений работодателя за предыдущий год. 1 августа раз в год СФР автоматически делает перерасчет страховой части без заявлений от пенсионера.