В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Фото: mykola_lukashuk / Telegram

Поврежден инфраструктурный объект в Никопольском районе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем телеграм-канале.

Удары пришлись по Никополю, Мировскому, Красногригоревскому, Марганецкому и Покровскому городским советам.

По сообщению Лукашука, повреждения получили агрофирма, инфраструктурный объект, линии электропередачи и газопровод, а также несколько жилых домов. Пострадали четыре человека.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

8 июня 2024 года Лукашук сообщил, что в Никопольском районе повреждения получили коммунальное предприятие, административное здание, инфраструктурные объекты, а также два здания, которые не эксплуатируются.