На ЗАЭС сообщили о нарушении работы инфраструктурных объектов в результате атаки

ЗАЭС сообщила о нарушении работы инфраструктурных объектов после обстрела

ВСУ вновь атаковали подстанцию «Радуга», нарушена работа инфраструктурных объектов, сообщили на ЗАЭС. Предыдущий удар нанесли 21 июня, в результате поврежден трансформатор, большая часть Энергодара осталась без света и воды

Центр управления на Запорожской атомной электростанции (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали подстанцию «Радуга» в Энергодаре, на Запорожской АЭС нарушено функционирование инфраструктурных объектов, сообщили в пресс-службе станции.

В частности, без электроснабжения оказались транспортный цех, типография и управление производственно-технической комплектацией. «Меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме», — добавили на ЗАЭС.

Энергодар — город в Запорожской области, там расположена Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе и третья по величине в мире. В сентябре 2022 года регион вошел в состав России по результатам проведенного там референдума. Президент Владимир Путин также подписал указ о передаче ЗАЭС в федеральную собственность.

21 июня ВСУ также атаковали «Радугу», в результате чего был поврежден трансформатор. Подстанция в одиночку снабжала электричеством Энергодар после разрушения подстанции «Луч» двумя днями ранее, заявлял глава города Эдуард Сеновоз. Большая часть населенного пункта осталась без света и воды. По словам директора ЗАЭС по коммуникациям Евгении Яшиной, поврежденный трансформатор возможно восстановить , но на это «потребуется время». Информацию об атаке обещали довести до инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

ЗАЭС неоднократно подвергалась обстрелам и атакам беспилотников. Украина и Россия обвиняют в этом друг друга. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси указывал на нарушение всех столпов ядерной безопасности на станции и называл нестабильной сложившуюся ситуацию.