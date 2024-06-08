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Военная операция на Украине ,  
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В Днепропетровской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Днепропетровской области Украины повреждены объекты инфраструктуры, сообщил председатель областного совета Николай Лукашук в телеграм-канале.

По его словам, в Никопольском районе повреждения получили коммунальное предприятие, административное здание, инфраструктурные объекты, а также два здания, которые не эксплуатируются.

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