В Днепропетровской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
В Днепропетровской области Украины повреждены объекты инфраструктуры, сообщил председатель областного совета Николай Лукашук в телеграм-канале.
По его словам, в Никопольском районе повреждения получили коммунальное предприятие, административное здание, инфраструктурные объекты, а также два здания, которые не эксплуатируются.
В ночь на 8 июня в регионе объявляли воздушную тревогу.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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