Песков пояснил слова Путина о намерении «идти до конца»

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин, заявляя о намерении «идти до конца» в противодействии стараниям Запада добиться стратегического поражения России, говорил о военной операции на Украине. Такое пояснение дал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передал корреспондент РБК.

«Естественно, в проведении СВО (специальной военной операции на Украине. — РБК), естественно, в достижении наших целей», — сказал Песков, отвечая на вопрос, что имел в виду глава государства под заявлением «идти до конца».

Выступая в четверг на встрече с журналистами в Ханое, Путин отметил, что на Западе, рассуждая о необходимости добиться стратегического поражения России на поле боя, совершают «очередную большую ошибку».

Для страны это будет значить прекращение ее государственности и тысячелетней истории, считает президент. По его словам, тогда встает вопрос: «а зачем нам бояться, не лучше ли идти до конца?» Он добавил, что это «элементарная формальная логика».

В январе Путин заявлял, что сама Украина для России «не враг». Противниками он называл тех, кто хочет «уничтожить российскую государственность» и «добиться стратегического поражения России на поле боя».

В Кремле в ноябре 2023 года подчеркивали, что Россию нельзя победить на поле боя. В Вашингтоне заявили, что с помощью США и других союзников Киев способен победить Москву.