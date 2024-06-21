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Военная операция на Украине ,  
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Песков пояснил слова Путина о намерении «идти до конца»

Песков: говоря о готовности идти до конца, Путин имел в виду спецоперацию
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин, заявляя о намерении «идти до конца» в противодействии стараниям Запада добиться стратегического поражения России, говорил о военной операции на Украине. Такое пояснение дал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передал корреспондент РБК.

«Естественно, в проведении СВО (специальной военной операции на Украине. — РБК), естественно, в достижении наших целей», — сказал Песков, отвечая на вопрос, что имел в виду глава государства под заявлением «идти до конца».

Выступая в четверг на встрече с журналистами в Ханое, Путин отметил, что на Западе, рассуждая о необходимости добиться стратегического поражения России на поле боя, совершают «очередную большую ошибку».

Для страны это будет значить прекращение ее государственности и тысячелетней истории, считает президент. По его словам, тогда встает вопрос: «а зачем нам бояться, не лучше ли идти до конца?» Он добавил, что это «элементарная формальная логика».

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Политика
Владимир Путин

В январе Путин заявлял, что сама Украина для России «не враг». Противниками он называл тех, кто хочет «уничтожить российскую государственность» и «добиться стратегического поражения России на поле боя».

В Кремле в ноябре 2023 года подчеркивали, что Россию нельзя победить на поле боя. В Вашингтоне заявили, что с помощью США и других союзников Киев способен победить Москву.

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Дмитрий Песков Владимир Путин Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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