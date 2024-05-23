Россия начала переговоры по безвизовому режиму с Зимбабве

Фото: Mary Turner / Getty Images

Одна из стран, с которой Россия ведет переговоры об установлении безвизового режима, — Зимбабве, сообщают «Известия» со ссылкой на российское посольство в этом государстве.

«Все в стадии проработки над безвизовым режимом», — сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Сейчас россияне могут оформить визы по прибытии в Зимбабве на 30 дней, она будет стоить $30. Безвиз действует только для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

В российском МИДе изданию сообщили, что «с учетом традиционно дружественных отношений» на постоянной основе прорабатывают двусторонние отношения со странами Африки.

В настоящее время безвиз действует с Ботсваной, Кабо-Верде, Маврикием, Намибией, Сейшельскими островами и ЮАР, аналогичные соглашения прорабатываются и «с другими африканскими партнерами», добавили в ведомстве.

Эксперты отметили, что африканские страны приветствуют желание Москвы установить безвизовый режим, поскольку рост туристического потока положительно скажется на местных экономиках, однако и Москва заинтересована в росте туризма в Россию.

Москва начала переговоры об отмене виз с партнерами после начала военной операции на Украине и ввода международных санкций.

В октябре 2023 года Россия начала диалог по безвизу с двумя странами Персидского залива — Бахрейном и Кувейтом. Месяцем ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что страна предложила полную отмену туристических виз также Оману, Саудовской Аравии и Малайзии.