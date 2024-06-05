Минэк: безвиз в Китай для групп от трех человек могут запустить в 2025 году

Минэк раскрыл, когда запустят безвиз в Китай для групп от трех человек

Безвизовый режим для групповых поездок от трех человек из России в Китай заработает в 2025 году, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

С 1 августа 2023 года действует безвиз для групп от пяти до 50 человек, которые могут находиться в стране до 15 дней. В настоящее время стороны обсуждают уменьшение количества человек в безвизовой группе до трех, а также увеличения срока их пребывания до 21 дня, пишет издание.

В Минэке сообщили «Известиям», что итоговый проект документа согласуют в сентябре, после чего стороны обсудят введение электронного оборота, который упростит организацию поездок.

«Исходим из того, что изменения заработают уже в следующем году», — добавили в ведомстве. Безвизовый режим для индивидуальных туристов пока не обсуждается, сообщил изданию посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках в феврале 2023 года. Его заключили в 2000 году, но приостановили после начала пандемии.