Минэк раскрыл, когда запустят безвиз в Китай для групп от трех человек
Безвизовый режим для групповых поездок от трех человек из России в Китай заработает в 2025 году, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
С 1 августа 2023 года действует безвиз для групп от пяти до 50 человек, которые могут находиться в стране до 15 дней. В настоящее время стороны обсуждают уменьшение количества человек в безвизовой группе до трех, а также увеличения срока их пребывания до 21 дня, пишет издание.
В Минэке сообщили «Известиям», что итоговый проект документа согласуют в сентябре, после чего стороны обсудят введение электронного оборота, который упростит организацию поездок.
«Исходим из того, что изменения заработают уже в следующем году», — добавили в ведомстве. Безвизовый режим для индивидуальных туристов пока не обсуждается, сообщил изданию посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках в феврале 2023 года. Его заключили в 2000 году, но приостановили после начала пандемии.
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