Южная Корея вслед за Японией ввела новые антироссийские санкции

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Власти Южной Кореи ввели санкции против семи граждан КНДР и двух российских судов, обвиняя их в причастности к финансированию ракетной и ядерной программ Пхеньяна и к перевозкам военных товаров между Россией и Северной Кореей, сообщило агентство «Рёнхап».

Такое решение принято после того, как в марте завершилась миссия ООН по мониторингу соблюдения наложенных на КНДР санкций, а Россия наложила вето на продление мандата группы. Под санкции попали судна Maia-1 и Maria.

Ранее сообщалось о новых санкциях Токио, под которые попали одно физическое и девять юридических лиц из России, а также два юрлица с Кипра.

Граждан Северной Кореи обвинили в работе в IT-компаниях во Владивостоке и в финансировании «государственных ядерных и ракетных программ».

И Россия, и Северная Корея опровергали информацию о взаимных поставках вооружений. Осенью 2023 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в ходе визита в страну лидера КНДР Ким Чен Ына не было подписано никаких соглашений о военно-техническом сотрудничестве.