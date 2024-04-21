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Военная операция на Украине ,  
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Украина и Южная Корея заключили рамочное соглашение на $2,1 млрд

Южная Корея и Украина заключили рамочное соглашение о кредитах на $2,1 млрд
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Военная операция на Украине

Министры финансов Украины и Южной Кореи Сергей Марченко и Чхве Сан Мок заключили рамочное соглашение по предоставлению Киеву кредитов на $2,1 млрд, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на корейское ведомство.

Документ подписали в Вашингтоне. Соглашение должно заложить правовую основу для кредитной помощи, уточнили в министерстве.

В 2023 году Сеул пообещал предоставить Киеву дополнительную помощь в размере $2,3 млрд, из которых первоначальные $200 млн Южная Корея планировала выделить в 2024 году в виде гуманитарной помощи для чрезвычайных нужд жителей Украины. Оставшиеся $2,1 млрд будут предоставлены Киеву в виде долгосрочных кредитов под низкие проценты через Фонд экономического развития и сотрудничества начиная с 2025 года.

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По данным Financial Times, в бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит на $41 млрд, который планируется покрыть за счет финансовой поддержки Запада. Так, $18 млрд Киев рассчитывает получить от ЕС, $8,5 млрд — от США, $5,4 млрд — от МВФ, а оставшуюся сумму — от Британии и банков развития.

Российские власти не раз осуждали помощь Украине — как финансовую, так и военную.

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Украина Южная Корея финансовая помощь кредит
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