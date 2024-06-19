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Война санкций ,  
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Антонов назвал конфискацию российских активов «грабежом среди бела дня»

Сюжет
Война санкций

Конфискация российских замороженных активов была грабежом среди бела дня, и США были лоббистом этого решения. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek.

Так дипломат прокомментировал решение США и их союзников о переориентации замороженных российских активов на сумму $50 млрд, которые будут использованы в качестве финансовой поддержки Украине.

«Просто подумайте о том, как Вашингтон оправдывает этот шаг (а ни для кого не секрет, что США были главным лоббистом этого «грабежа средь бела дня»)», — сказал Антонов.

Причем высокопоставленные чиновники утверждают, что эта мера не считается кражей, отметил посол. «Это всего лишь еще один пример «миропорядка, основанного на правилах», когда любой принцип можно переосмыслить в своих интересах. А если возникают вопросы, в ход идет мантра: «О, вы не понимаете, это что-то другое», — добавил он.

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После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили международные резервы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022 году оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

В мае 2024 года Еврокомиссия анонсировала первое изъятие доходов от активов России. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в июле Брюссель предоставит Киеву €1,5 млрд из доходов от замороженных российских активов: 90% этих средств пойдут на военные нужды, 10% — на восстановление страны.

Министр финансов США Джанет Йеллен отвергает, что использование прибыли от российских активов является воровством. «Вообще нет смысла в том, чтобы считать это воровством. Российские активы остаются в этом учреждении [депозитарии Euroclear]», — объяснила она, отметив, что российские средства «приносят доход учреждению».

23 мая президент Владимир Путин разрешил российским судам использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США. Речь идет о находящемся на территории России движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, а также принадлежащих им ценных бумагах

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Теги
Анатолий Антонов США активы российские активы Украина конфискация

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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