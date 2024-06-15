Премьер Италии назвала условие разблокировки активов России

G7 предстоит решить «технические вопросы» о передаче Киеву доходов от активов России, их разблокировка связана с мирным процессом и компенсацией Украине, заявила Мелони. Москва считает подобные действия Запада «воровством»

Джорджа Мелони (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Разблокировка замороженных активов России увязывается с мирным процессом и выплатой компенсации Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7. Ее слова приводит ANSA.

Итоговая декларация саммита G7 содержит «множество обязательств по ряду глобальных задач, которые мы должны решить в этот трудный момент, решающий для нашего настоящего и будущего», сказала она. По словам Мелони, страны Группы семи намерены продолжить поддерживать Украину, и в ближайшие недели предстоит решить «технические вопросы» о передаче доходов от замороженных активов России.

«Уже решено, что США предоставят кредит Украине в размере $50 млрд, вероятно, в этом также примут участие Канада, Великобритания и Япония. В настоящее время европейские страны не задействованы, потому что здесь заморожена большая часть активов. Европа вносит свой вклад, определяя механизм гарантий», — сказала Мелони.

По ее словам, разблокировка российских активов возможна в случае мирного процесса и компенсации Украине. Согласно итоговому заявлению стран G7, размер ущерба превышает $486 млрд.

Саммит G7 проходит с 13 по 15 июня в итальянской области Апулия. Накануне участники мероприятия приняли совместное заявление о выделении Киеву до конца 2024 года кредита в размере $50 млрд с погашением за счет доходов от замороженных активов России. Последние в свою очередь пообещали оставить обездвиженными до окончания боевых действий.

Страны G7, ЕС и Австралия заморозили порядка $280 млрд (€260 млрд) активов Центробанка России в виде денежных средств и ценных бумаг после начала военной операции на Украине. Российский Минфин в 2022 году оценивал объем этих средств примерно в $300 млрд. Большая часть заблокированных активов находится в бельгийской Euroclear. По итогам 2023 года депозитарий получил доход от них в размере €4,4 млрд, а с начала 2024 года — еще €1,6 млрд. Ожидается, что к 2027 году общая прибыль от российских активов достигнет €20 млрд.

Россия осуждает помощь Украине, считая, что это затянет конфликт и не изменит его исход. Москва также считает западные санкции нелегитимными. Президент России Владимир Путин предупреждал, что любые меры в отношении замороженных активов сочтут «воровством» и не оставят без ответных действий. В Кремле называли решение о передаче Киеву прибыли от российских активов экспроприацией и поводом для судебных разбирательств.