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Война санкций ,  
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Российская «дочка» H&M начала процесс ликвидации

Сюжет
Война санкций
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российское дочернее предприятие шведской H&M — ООО «Эйч энд Эм» — приступило к ликвидации компании, следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно выписке, запись о решении ликвидировать юрлицо появилась накануне, 17 июня.

H&M Group приостановила работу в России из-за военных действий на Украине в начале марта 2022 года, а в июле того же года объявила об уходе с российского рынка.

На месте трехэтажного H&M на Тверской открылся магазин «Глория Джинс»
Бизнес
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

В августе ретейлер вновь открыл свои магазины, чтобы распродать товарные остатки. К ноябрю H&M закрыла 80% магазинов в России. «Коммерсантъ» писал, что сеть искала покупателя российского бизнеса.

В апреле 2023 года на Тверской улице в Москве, где ранее располагался крупнейший в России H&M, открыли флагманский магазин «Глория Джинс».

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Теги
H&M ликвидация российский бизнес

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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